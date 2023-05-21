Ломаченко: Хейни толкнул меня, потому что боится

Украинец прокомментировал инцидент на битве взглядов 449 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) толкнул бывшего чемпиона в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) из-за страха.

Об этом украинец рассказал накануне боя.

Ломаченко — Хейни: все о бое за абсолютного чемпиона мира

«Ибо он боится. Он боится. Ну, а почему еще он это сделал? Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я вроде бы Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец», — сказал Ломаченко.