Бокс
Ломаченко: Хейни толкнул меня, потому что боится
Украинец прокомментировал инцидент на битве взглядов Вчера 11:40 449 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) толкнул бывшего чемпиона в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) из-за страха.
Об этом украинец рассказал накануне боя.
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«Ибо он боится. Он боится. Ну, а почему еще он это сделал? Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я вроде бы Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец», — сказал Ломаченко.
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