Ломаченко – Хейни: записки судей

623 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e2ddffc0e9d6303d1344c5557d7091a6.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион

Василий Ломаченко в равном поединке проиграл одноголосным решением судей Дэвину Хейни бой за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO в легком весе (61,2 кг) — 116:112, 115:113, 115:113.

Журналист Майкл Бенсон обнародовал судейские записки. Отметим, что наибольшее преимущество (116:112) американцу отдал Дэйв Моретти. Интересно, что все судьи предпочли Хейни в 4, 5, 9 и 12 раундах.

Важно, у Хейни огромное преимущество в точных ударах по копусу, о чем мы писали ЗДЕСЬ.

Напомним, с решением судей согласен ведущий аналитик и эксперт Майк Коппингер, который отметил сильную работу арбитров и насчитал 115:113.

Однако, как стало известно, команда Ломаченко готовит апелляцию по результату боя.

Посмотреть запись боя можно ТУТ, видеообзор — ТУТ.