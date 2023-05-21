#Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Чемпион. Василий Ломаченко (17-3-0, 11 КО) проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легком весе американцу Дэвину Хейни (30-0-0, 15 КО). Все судьи предпочли американскому боксеру —  116-112, 115-113, 115-113. Судьбу поединка решила первая половина — Хейни […]" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Чемпион. Василий Ломаченко (17-3-0, 11 КО) проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легком весе американцу Дэвину Хейни (30-0-0, 15 КО). Все судьи предпочли американскому боксеру —  116-112, 115-113, 115-113. Судьбу поединка решила первая половина — Хейни […]"> Ломаченко проиграл Хейни бой за титул абсолютного чемпиона мира
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Бокс

Ломаченко проиграл Хейни бой за титул абсолютного чемпиона мира

Сегодня 07:45 4921 7< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d8fbeeaac58976823de63409e5520e78.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

Василий Ломаченко (17-3-0, 11 КО) проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легком весе американцу Дэвину Хейни (30-0-0, 15 КО).

Все судьи предпочли американскому боксеру —  116-112, 115-113, 115-113.

Судьбу поединка решила первая половина — Хейни забрал несколько раундов , другие — 50/50.

В первом раунде никто не форсировал событий, немного активнее был американец, но завершилась трехминутка мощной атакой Ломаченко.

Далее боксеры поочередно атаковали — Хейни больше работал по корпуса, Лома – по голове.

В 10-м раунде Ломаченко активизировался, провел мощную серию и заставил Хэни пойти в глухую защиту. 11-й также прошел при ощутимом преимуществе Василия, однако до нокдауна дело не дошло…

Последний раунд снова за Ломаченко. В общем же бой был равным.

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Источник: champion.com.ua

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