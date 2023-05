Ломаченко уступает Хейни после 6 раундов, — эксперт

8429 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228a5b25a08babe244265dcbdfd478d0b9.jpg" />

Источник — Чемпион.

Ведущий американский аналатик и эксперт бокса Майк Коппингер предпочел Дэвина Хейни в поединке против Василия Ломаченко — 58:56.

Коппингер считает, что Ломаченко «забрал» всего 2 раунда. Хейні — 4.

Round 6: Haney is absolutely killing Loma's body with those stinging right hands. Loma's enter left flank is deep red from the pinches, but the Russian is doing better work upstairs. 10-9, Haney. 58-56, Haney #haneyloma

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023