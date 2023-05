Рамирес: Ломаченко выиграл бой

608 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/222367124984b078338c786a9b7a5c7866.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемп

Чемпион WBO в первом полулегком весе Робейси Рамирес (12-1, 9 КО) разочарован поражением эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО). Об этом заявил сам Рамирес.

This is just wrong. I&m incredibly disappointed. This man won tonight. #HaneyLoma pic.twitter.com/ww9dDR1Fth

— Robeisy Ramirez (@RobeisyRamirez) May 21, 2023