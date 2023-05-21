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Роуч: Если бились в Украине, то Хэйни проиграл бы единодушным решением
Роуч прокомментировал победу Хейни над Ломаченко Сегодня 13:52 831 Источник: — Чемпион.
Боксер второго полулегкого веса Ламонт Роуч (23-1-1, 9 КО) доволен победой Девина Хейни (30-0, 15 КО) над Василием Ломаченко (17 -3, 11 КО).
Об этом заявил сам боксер.
«Рад, что Девин победил. Лома не должен был драться с американским чемпионом на территории США. Но имеем, что имеем. Если бились в Украине, Дэвин проиграл бы единодушным решением.
И чтобы было понятно, мой счет был 115-113 в пользу Ломы. Я не злюсь на то, что Дэвин выиграл 115-113″, — отметил Роуч.
Измените, чтобы мы слышали 115-113 Loma. I’m не mad at Devin winning 115-113.
— Lamont Roach Jr (@OneOf1x) May 21, 2023
Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113 , 115-113.
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
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