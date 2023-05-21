Роуч: Если бились в Украине, то Хэйни проиграл бы единодушным решением

Роуч прокомментировал победу Хейни над Ломаченко 831

Боксер второго полулегкого веса Ламонт Роуч (23-1-1, 9 КО) доволен победой Девина Хейни (30-0, 15 КО) над Василием Ломаченко (17 -3, 11 КО).

Об этом заявил сам боксер.

«Рад, что Девин победил. Лома не должен был драться с американским чемпионом на территории США. Но имеем, что имеем. Если бились в Украине, Дэвин проиграл бы единодушным решением.

И чтобы было понятно, мой счет был 115-113 в пользу Ломы. Я не злюсь на то, что Дэвин выиграл 115-113″, — отметил Роуч.