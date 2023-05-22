Арум – о поражении Ломаченко: Все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хейни

Промоутер прокомментировал поражение Ломаченко 56222

Поражение эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30-0, 15 КО) является несправедливым .

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.

«Я промоутер , а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это было достаточно одностороннее сражение для Ломаченко. Поэтому все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хейни. я не буду это комментировать, потому что я промоутер.

Этот вопрос должен быть поставлен комиссии. Если одна сторона протестует против судьи, они меняют его. Но этого не произошло Это кажется мне странным.

Кажется странным, что у нас американец борется с украинцем, а все судьи американцы», — сказал Арум.