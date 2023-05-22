Атлас: Могу принять записки двух судей боя, но не 116-112

Специалист прокомментировал победу Хейни над Ломаченко 490

Девин Хейни (30-0, 15 КО) и Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после боя достойно себя показали.

Об этом заявил американский тренер Тедди. Атлас.

«Думал, сейчас мы услышим «и новым чемпионом». Могу принять записки двух судей, но не 116-112. География была ключевой Ранее Хейни хорошо справился с ее диктованием, а Лома показал проблески своего величия.Респект обоим чемпионам.Но опять же — 116-112 было трудно насчитать там.Казалось, что Лома отпустил педаль газа в 11 раунде, что, возможно, повредило ему. Честь Хейни за хороший 12-й раунд. Да, Хейни в начале бросал более сильные удары, особенно в тело, и да, Лома поздно показал свой чемпионский характер.

Моретти отдал 10-й раунд Хэйни. Теперь всесильная Комиссия должна действовать как Комиссия и проводить расследование. Если комиссия штата Невада не призовет Моретти и не заставит его объяснить, почему тот отдал 10-й раунде Хэйни, тогда мы должны подать петицию об их роспуске. Зачем тратить деньги на комиссию, если они не действуют как комиссия. Мне нужно проверить, идут ли средства налогоплательщиков комиссии штата Невада, если да, то гражданам действительно нужно взяться за это.

Несмотря на все конфликты, Хейни и Ломаченко показали себя достойно после боя», — отметил Атлас.