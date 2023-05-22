Гарсия: Лома должен был победить

Райн прокомментировал поражение Ломаченко 501

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Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) должен был побеждать абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО).

«Вот что вредит боксу. Лома должен был победить. Я не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и сильно завершил бой» , — сказал Гарсия. pic.twitter.com/YV1x0c9ezO — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2023

Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям< /strong> и расплакался.

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