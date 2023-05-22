Бокс
Хейни: Чтобы одержать победу, пришлось поработать и проявить мужество
Девин Хейни прокомментировал победу над Василием Ломаченко Сегодня 10:11 350 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – Чемпион.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) проявил мужество в бою против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Машалла (на то была воля Аллаха — прим.)! 30-0, чтобы одержать победу, пришлось поработать и проявить мужество!
Спасибо Ломи и его команде за предоставленную возможность! — написал Хейни.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.
Позже менеджер Ломачен заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!