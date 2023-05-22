Хейни: Чтобы одержать победу, пришлось поработать и проявить мужество

Девин Хейни прокомментировал победу над Василием Ломаченко 350 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) проявил мужество в бою против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Машалла (на то была воля Аллаха — прим.)! 30-0, чтобы одержать победу, пришлось поработать и проявить мужество! Спасибо Ломи и его команде за предоставленную возможность! — написал Хейни.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломачен заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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