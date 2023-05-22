Американец прокомментировал победу над Ломаченко 1442 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

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Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) был сильнейшим соперником для абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) в его карьере.

Об этом заявил сам Хейни.

«Ломаченко — будущий член Зала славы бокса, он одарен. Но прежде всего хочу поблагодарить Аллаха. Я бы хотел обсудить бой, но не думаю, что сейчас это возможно. Ломаченко — мой сильнейший соперник, очень хитрый. Мы очень хорошо подготовились к нему. < p style="text-align: justify;">Что вынес для себя из этой победы? Опыт. Я с командой вернусь домой, посмотрим поединок, сделаем выводы. Я был в легком весе в течение долгого времени, это уже мое 30-е сражение в общем, я в профи-боксе с 16 лет. Сейчас надо вернуться, а там посмотрим, что дальше. Мне всегда было сложно вкладываться в лимит веса. Я оставался в дивизионе, чтобы иметь возможность избить будущего члена Зала славы. Это моя 8-я защита пояса. В легком весе много отличных боксеров, поэтому увидим. Если это будет иметь смысл — оставаться в легком весе»- сказал Хейни.

Напомним, что Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни единогласным решением судей.