Климас: Мы подадим апелляцию по поводу поражения Ломаченко от Хейни

3249 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2237b6c0f93d5fb42c26fcadf82517e77b.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Аарон Рэмзи, #Девин Хейни

Команда Василия Ломаченко будет подавать апелляцию на решение судей относительно поражения в поединке с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни.

Об этом заявил менеджер боксера Эгис Климас.

«Это самое большое ограбление среди бела дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим.

Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть.

Подсчет очков был просто безумным. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим.

Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть», — сказал Климас.