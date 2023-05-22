Ломаченко: Я в хорошей форме, увидимся в следующий раз

Ломаченко прокомментировал поражение от Хейни 903 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Джерело isport.ua.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко в бою с Девином Хейни показал хорошую физическую форму.

Об этом заявил сам боксер.

«Во-первых, я хочу поблагодарить своего бога Иисуса Христа. Во-вторых, благодарен моей команде: отцу, менеджеру , катмену, моей семье, моим друзьям.И вам, кто пришел нас поддержать. Очень благодарен.

Чувствую ли я, что заслужил стать абсолютным чемпионом? говорить об этом. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я показал, что могу оставаться в боксе, я в хорошей форме. Увидимся в следующий раз.

У меня украли мечту стать абсолютным чемпионом? Я не могу говорить об этом. Это просто неудобный момент. Все было в рамках правил, все было чисто. Перед боем я думал, что Хейни будет лучше. Он топовый, хороший боксер, но не боец ​​pound-for-pound», — сказал Ломаченко.