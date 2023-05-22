Бокс
Ломаченко: После завершения 12 раундов был уверен, что выиграл этот бой
Боксер прокомментировал свое поражение Вчера 12:24 585 0< /span> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
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Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) удивлен поражением от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30-0, 15 КО) решением судей.
Об этом заявил сам Ломаченко.
«В течение всего поединка я контролировал ситуацию.На протяжении всего боя я понимал, что побеждаю в этом поединке.Поэтому для меня, конечно же, решение судей стало большим сюрпризом.
После завершения 12 раундов я был уверен, что выиграл это сражение, но что есть, то есть.
Безусловно, во время поединка я чувствовал, что забираю его. контролировал каждый раунд. Для меня это большой вопрос: что в результате сегодня произошло?», — сказал Ломаченко.
Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113 .
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
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