Ломаченко: После завершения 12 раундов был уверен, что выиграл этот бой

Боксер прокомментировал свое поражение 585

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Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) удивлен поражением от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30-0, 15 КО) решением судей.

Об этом заявил сам Ломаченко.

«В течение всего поединка я контролировал ситуацию.На протяжении всего боя я понимал, что побеждаю в этом поединке.Поэтому для меня, конечно же, решение судей стало большим сюрпризом.

После завершения 12 раундов я был уверен, что выиграл это сражение, но что есть, то есть.

Безусловно, во время поединка я чувствовал, что забираю его. контролировал каждый раунд. Для меня это большой вопрос: что в результате сегодня произошло?», — сказал Ломаченко.