Следить

Бокс

Пакьяо — о поединке Ломаченко и Хейни: Потрясающий бой

Бывший чемпион мира прокомментировал бой Ломаченко — Хейни Сегодня 16:44 190 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Девин Хейни Пакьяо Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пак'яо (62-9, 39 КО) прокомментировал поражение эксчемпиона Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30-0 , 15 КО).

Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.

«Потрясающий бой от обоих боксеров», — сказал Пак&яо.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс