Пакьяо — о поединке Ломаченко и Хейни: Потрясающий бой

Бывший чемпион мира прокомментировал бой Ломаченко — Хейни 190 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Девин Хейни Пакьяо Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пак'яо (62-9, 39 КО) прокомментировал поражение эксчемпиона Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (30-0 , 15 КО).

Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.

«Потрясающий бой от обоих боксеров», — сказал Пак&яо.

AMAZING FIGHT FROM BOTH FIGHTERS. 👊🏽 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2023

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