Редкач: Ломаченко сам виноват – надел на себя корону и ни с кем не общается

566 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2207e17c91b3e066e220bce3651db85918.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Иван Редкач

Источник — Facebook.

Василий Ломаченко сам виноват в том, что неинтересен публике в США.

Об этом написал Иан Редкач в своем Фейсбуке.

» К сожалению, Вася сам виноват.Он — чужой здесь (речь о США, — ред.), и для многих очень надменный.Он даже не эмигрантом для бокса.Он надел себе корону и был от всех как на месяце, ни с кем не общается, кроме говно-усика (Александр Усик, — ред.) и своей команды.Замкнутый, уязвимый, но не эго.Всего 17 боев, а столько гонора.Сломал его Лопес, здесь просто отшлифовали .) И менеджер у него такой, что его бойцу и победу отдавать не хочется.А это уже есть факт.

Вера в Бога — это здорово, но хорошим человеком его и его окружающих это не сделало. Надо быть, а не сдаваться. Несправедливо, досадно, но и у вас не все победы были справедливыми», — заметил боксер.