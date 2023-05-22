Бокс
Редкач: Ломаченко сам виноват – надел на себя корону и ни с кем не общается
Сегодня 09:39 566 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2207e17c91b3e066e220bce3651db85918.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Иван Редкач
Источник — Facebook.
Василий Ломаченко сам виноват в том, что неинтересен публике в США.
Об этом написал Иан Редкач в своем Фейсбуке.
» К сожалению, Вася сам виноват.Он — чужой здесь (речь о США, — ред.), и для многих очень надменный.Он даже не эмигрантом для бокса.Он надел себе корону и был от всех как на месяце, ни с кем не общается, кроме говно-усика (Александр Усик, — ред.) и своей команды.Замкнутый, уязвимый, но не эго.Всего 17 боев, а столько гонора.Сломал его Лопес, здесь просто отшлифовали .) И менеджер у него такой, что его бойцу и победу отдавать не хочется.А это уже есть факт.
Вера в Бога — это здорово, но хорошим человеком его и его окружающих это не сделало. Надо быть, а не сдаваться. Несправедливо, досадно, но и у вас не все победы были справедливыми», — заметил боксер.
Накануне Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хэйни. Проиграл единогласным решением судей, что вызвало большой резонанс как у болельщиков, так и специалистов.
Посмотреть запись боя можно ТУТ, видеообзор — ЗДЕСЬ.