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Стивенсон: Ломаченко сегодня победил Хейни

Шакур прокомментировал поражение Ломаченко Вчера 11:55 463 0< /span> #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон, #Девин Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой с Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил сам Стевинсон.

«Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом сегодня, он победил. Выиграл бой, нанес более чистые удары, попадал по Дэвину, поднял темп.

Устроим бой с Хейни. покажу это.Дэвин — жесткий боец, но я имею высокий уровень мастерства, он не на моем уровне.Билл Хейни бросал уже мне вызов после моего последнего поединка.Теперь я здесь, а они сбежали с ринга.

Только что Хейни увидел меня — сразу же убежал отсюда. Они немного испугались. Не могу дождаться встречи с ними», — сказал Стивенсон.

Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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Источник: champion.com.ua

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