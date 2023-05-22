Стивенсон: Ломаченко сегодня победил Хейни

Шакур прокомментировал поражение Ломаченко 463

Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой с Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил сам Стевинсон.

«Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом сегодня, он победил. Выиграл бой, нанес более чистые удары, попадал по Дэвину, поднял темп.

Устроим бой с Хейни. покажу это.Дэвин — жесткий боец, но я имею высокий уровень мастерства, он не на моем уровне.Билл Хейни бросал уже мне вызов после моего последнего поединка.Теперь я здесь, а они сбежали с ринга.

Только что Хейни увидел меня — сразу же убежал отсюда. Они немного испугались. Не могу дождаться встречи с ними», — сказал Стивенсон.