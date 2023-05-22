Бокс
Стивенсон: Ломаченко сегодня победил Хейни
Шакур прокомментировал поражение Ломаченко Вчера 11:55 463 0< /span> #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон, #Девин Хейни
Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой с Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).
Об этом заявил сам Стевинсон.
«Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом сегодня, он победил. Выиграл бой, нанес более чистые удары, попадал по Дэвину, поднял темп.
Устроим бой с Хейни. покажу это.Дэвин — жесткий боец, но я имею высокий уровень мастерства, он не на моем уровне.Билл Хейни бросал уже мне вызов после моего последнего поединка.Теперь я здесь, а они сбежали с ринга.
Только что Хейни увидел меня — сразу же убежал отсюда. Они немного испугались. Не могу дождаться встречи с ними», — сказал Стивенсон.
Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
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