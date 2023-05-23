Джефф Мейвезер: Бой с Хейни воскресил карьеру Ломаченко

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Американский тренер Джефф Мейвезер прокомментировал поражение эксчемпиона в трех дивизионах1 Василия Лома ) от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом сообщает Boxing News 24.

«Этот бой воскресил карьеру Ломаченко Многие думали, что с ним уже покончено, потому что Дэвин был намного больше.Все думали, что Хэйни уничтожит его.В том бою он показал, к какому уровню принадлежит.Парень целый год ничего не делал из-за проблем в своей стране. знал, что от него осталось.

Нет ничего позорного в этом поражении.Бой был достаточно близок и многие ему отдали победу.Итак, я думаю , что лучший путь для него – это вернуться до 130 фунтов. Он снова станет королем. Думаю, что сейчас его акции выросли. Сейчас только вопрос о том, какую весовую категорию он выберет — 130 или 135 фунтов. Он будет хорошо в любом из них», — сказал Мейвезер.

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