Джонс: Должен быть реванш Хейни – Ломаченко

Американский боксер — о поединке за абсолютное чемпионство в легком весе 325 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни «article__source»> Источник — Fight Hype.

Бой между действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни и Василием Ломаченко должен был завершиться вничью.

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший.

«Результат боя мог быть любым, поэтому я бы дал ничью, а при условии ничьей чемпион [Хэйни] сохранит свои пояса, и в таком случае должен быть реванш. Из-за столько споров по поводу результата все хотят увидеть этот бой снова. повод устроить еще один поединок с платной трансляцией.

В этом весь бокс. Нужно зарабатывать деньги, но при этом давать фанатам возможность заплатить за хорошее зрелище. аргументы в свою пользу.Лома нанес больше ударов в голову, а Хейни бил и в голову, и по корпусу. потому что это не удар в голову, но все равно эти удары наносят большой вред», — заявил Рой Джонс-младший.