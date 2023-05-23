Фьюри: Не думаю, что поединок с Усиком будет длиться шесть раундов

235 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22145ae19092cc50a41d246417685cad71.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) готов к бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) ).

Об этом британец рассказал порталу Fox Sports.

«Я заставил бы его сдаться. И сделал бы это довольно быстро. Я не думаю, что этот поединок будет продолжаться шесть раундов Ни за что Все переоценивают этого парня из-за того, как он перебоксировал обыкновенного бойца в лице Энтони Джошуа, однако Джошуа уже не тот, что раньше.

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По моему мнению, он очень сдал.Да и я не Джошуа.Я не большой парень, который не дает своим рукам разгуляться. Я бы уничтожил Усика», — сказал Фюри.

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