Бокс
Фьюри отреагировал на поражение Ломаченко от Хэйни
Цыганский король не может оценить решение судей Сегодня 21:24 620 0 Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Тайсон Фьюри, #Девин Хейни Источник — Sporting News Australia.
Властелин титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не смотрел поединок Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни.
Об этом заявил сам Тайсон.
«Я не смотрел бой, но читал много обзоров. Многие считают, что это было ограбление, но я не видел поединок и не ведусь на то, что говорят люди. Пока я не увижу бой сам, я не буду вторить мнениям других», — сказал Фьюри.
< Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей - 116-112, 115-113, 115-113.
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.
Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.
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