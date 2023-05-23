Хейни: Можете говорить, что хотите, а судьи решили единогласно

Американцу безразлично, что говорят эксперты 335 Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Боксера легкого веса Дэвина Хейни не интересуют разговоры о якобы нечестной победе над Василием Ломаченко в поединке за все титулы.

Об этом заявил сам Хейни.

«Можете говорить все, что хотите. А судьи единогласно решили, что я победил, и это Каждый судья вынес решение, все они были одинаково в мою пользу, поэтому я победил. Да, бой был равным, но я выиграл большинство раундов, включая последний «, — сказал Хейни.

Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

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Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.< /p>

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