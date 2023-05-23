Легендарный актер встал на защиту Ломаченко: Хейни проиграл бой

Ван Дамм осудил оценки американских судей 270 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

– Чемпион.

В поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни судьи осудили Василия Ломаченко.

Об этом заявил известный голливудский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм.

«Привет, это Жан-Клод Ван Дамм. Разница в 11 лет. Этот парень проиграл. Хейни проиграл. А другой парень, Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и у них было трое судей из США. Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений. Спасибо», — отметил Ван Дамм.

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Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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