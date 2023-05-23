Ломаченко: Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли

Украинец прокомментировал поражение Хейни 241

Источник — Tribuna .com.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) рассказал о поддержке фанатов после поражения от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

< Соответствующий пост он сделал в Инстаграмме.

«За последние несколько дней получил очень много сообщений с теплыми словами поддержки в свой адрес. Очень многие пишут и убеждают, что мы этот поединок не проиграли. Мы, в принципе, с вами согласны в этом.Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта.Те, кто разбирается в этом.Наши мнения сходятся. ;Ломаченко: С благодарностью и радостью принимаем любой результат

Но имеем то, что имеем.В любой ситуации нужно оставаться человеком. воля Всевышнего. Слава Богу за все. До встречи», — сказал Ломаченко.

Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115 -113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию относительно поражения от Хейни.

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