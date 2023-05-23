Промоутер Усика рассказал о рыночной стоимости следующего боя украинца

Александр Красюк готов к торгам по бою Усик — Дюбуа и уже запланировал место проведения для этого поединка 221 #Александр #Александр Усик, #Денис Беринчик

Источник — Чемпион.

25 мая Всемирная боксерская ассоциация (WBA) проведет торги по организации боя Усик — Дюбуа. Чемпион позвонил по телефону промоутеру украинца Александру Красюку, который рассказал, какие вызовы сейчас стоят перед командой Усика, где может состояться следующий бой и получали ли они новое предложение из Саудовской Аравии.

3 миллиона украинцев

Господин Александр, есть ли возможность избежать торгов, назначенных на 25 мая?

Да, для этого нужно заключить соглашение между командами. Но отмечу, что эти торги проходят по нашей инициативе. 27 апреля мы попросили WBA провести их срочный план. Впрочем, ассоциации понадобилось две недели, чтобы уладить какие-то личные обстоятельства. В последнее время мы достаточно интенсивно поддерживали связь с руководителем WBA Мендосой, а наш адвокат был на связи с ассоциацией. Разговаривали с промоутером Дюбуа – Уорреном. Как раз в это же время ему позвонил Мендоса, чтобы узнать, идем ли мы на торги и Уоррен это подтвердил. В каких вопросах вы не можете прийти к согласию с компанией Уоррена «Квинсбери Промоушн»?

У них есть эксклюзивный контракт с британской группой телеканалов BT Sport. У нас же нет контрактов и обязательств ни с одной телесетью в мире. Такая гибкость нужна, чтобы принимать решения, которые нам выгодны в конкретной ситуации. Если мы достигнем договоренности с Дюбуа, единственным каналом, который сможет транслировать этот поединок на территории Великобритании, будет BT Sport. Нас такая история не очень устраивает. Кроме BT Sport, на рынке есть и другие мощные игроки — SkySport, стриминговый сервис DAZN. Мы традиционно настроены на сотрудничество с тем телепартнером, который предложит нашей команде лучшие условия. А при наличии контракта у Фрэнка Уоррена и его компании «Квинсбери Промоушн» с BT Sport это сделать невозможно.

Еще одна причина торгов – желание провести бой в Польше?< /strong>

Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт. Активную позицию занимает и мэр города. Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого реализуем благотворительные проекты помощи украинцам.

Сейчас в Польше находится около 3 миллионов украинцев. И сотни тысяч – в соседних европейских странах. Усик с 2015 года не проводил бои в Украине. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет по понятным причинам. Но провести поединок, где Усик был бы домашним боксером, –. наш давний план, поэтому мы хотим его претворить в жизнь именно таким образом. Также не будем забывать, что именно в Польше Александр получил свой первый чемпионский титул в 2016 году. Но Польша тоже не является весьма платежеспособным рынком для проведения этого поединка. Даже при условии большого количества проживающих там украинцев.

Если мы говорим о чисто коммерческой составляющей, то количество людей влияет только на распроданные билеты. Основными источниками являются продажи телеправ и спонсорство. Если говорить о Лондоне, то, безусловно, там мы не соберем такого большого количества украинцев, как в Польше. Украинцам для посещения Великобритании требуются визы, оформление которых занимает несколько недель. Многих это останавливает. А мы хотим, чтобы на таком поединке присутствовало как можно больше наших земляков. Все остальные коммерческие составляющие являются константой, поэтому мы рассчитываем примерно на такую ​​же сумму сборов, если бы поединок происходил в Лондоне. чего ожидать Украине в 2023 году

10 миллионов евро

Какая, по вашей оценке, коммерческая стоимость боя Усик — Дюбуа?

Она не будет превышать десяти миллионов евро.

Были разговоры, что польские спонсоры готовы «подставить» свое плечо для проведения. Это только разговоры?

Мы еще не проводили конкретные переговоры. Но есть многие компании, которые готовы принять участие в проведении поединка. Ведь, еще раз подчеркиваю, это будет не просто спортивное событие, а огромный случай собрать средства и помочь нуждающимся украинцам.

Партнеры из Саудовской Аравии, которые были организаторами предыдущего боя Усика с Джошуа, дали понять, что бой Усик — Дюбуа их не интересует? Нет, проведение боя в Польше является именно нашей инициативой. Мы в дружеских отношениях с партнерами из Саудовской Аравии и постоянно поддерживаем связь. На торгах мы должны указать три места проведения поединка, одним из них будет Саудовская Аравия.

Квинсбери Промоушн будут участвовать в торгах?

Конечно. Торги – это открытая процедура. В них могут участвовать еще 10 промоутерских компаний. Выиграет та, которая предложит наибольшую сумму, которая будет составлять призовой фонд боя.

Вспоминаем историю, когда в 2015 году за 15 минут до старта торгов на организацию боя Владимир Кличко и Тайсона Фюри команды украинца и британца договорились между собой и торги были упразднены за несколько минут до старта аукциона. Этот сценарий нельзя исключать и на этот раз?

Такое вполне может произойти снова.

Сколько раз до этого вы участвовали в торгах?

Как ни странно, но за 18 лет своей работы в этом бизнесе это было только раз. В 2013 году мы выиграли аукцион на поединок Байсангуров – Андраде за титул чемпиона WBO. Но это сражение так и не произошло.

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Слухи о Дюбуа

В боксерской среде ходят разговоры, что ходят разговоры, что Дюбуа восстанавливается после травмы и не будет готов выходить в ринг в августе. Можете это прокомментировать?

Да, также есть информация, что он разошелся с тренером и работает сейчас с другим. Есть еще информация, что у него есть личные проблемы. Но зачем нам это обсуждать? Торги уже официально объявлены – если Дюбуа откажется от поединка, то он будет лишен титула временного чемпиона. Я не думаю, что кто-то заинтересован в этом. Если бы слухи были правдой, промоутеры пытались всячески договориться с нами, чтобы не ставить под угрозу титул Дюбуа.

Последние четыре года Усик проводил лишь по одному бою в год. В этом году ситуация изменится? После этого поединка мы планируем еще один мегафайт на декабрь. Очень надеемся, он будет самым большим в истории современного профессионального бокса.

< Информация о трех поединках лидеров хевивейта в Саудовской Аравии пока просто разговоры?

Да. Это очень амбициозный проект. Серьезные организаторы. Но официальных предложений пока никто не получил.

Беренчик и Митрофанов

Давайте поговорим и о других боксерах К2. Какие дальнейшие планы у Беринчика? Почему недавно взяли самоотвод в бою за звание чемпиона Европы?

Напомню, в декабре Беринчик провел сражение с французом Менди. Его было сложно организовать из-за отсутствия большого коммерческого потенциала поединка. Я был вынужден лететь в Париж и договариваться с менеджером Менди, чтобы сражение было проведено при любых условиях. Я нес за это персональную ответственность. Мы подписали копромоушн с Уорреном, благодаря чему организовали бой Денису в андеркарте поединка Тайсон Фюри — Дерек Чисора. Беринчик победил Менди, отстоял пояс WBO International и стал чемпионом Европы.

На сегодняшний день титул EBU (Европейского боксерского союза) не имеет серьезного веса, поэтому это были лишь дополнительные регалии для Дениса. Хотя его тренер Егор Голуб даже татуировку сделал с этим поясом – как еще одним трофеем. Но это было важно больше в психологическом плане. Что касается решения EBU. Отмечу, что сейчас эта организация нуждается в немедленном реформировании. С этим мы надеемся на новоизбранного президента, швейцарца Петера Штуки.

Кстати, в директорат EBU теперь входит и украинка Алина Шатерникова. Мы можем дать оценку находящимся там уже десятилетиями людям. Все, что они делают, остается на совести. А мы, в свою очередь, можем только отреагировать на эти действия. Как только мы узнали, что обязательным претендентом на бой за звание чемпиона Европы, то есть соперником Дениса, стал 46-летний (!) Эмилиано Марсили, мы сразу дали понять EBU, что не заинтересованы в этом поединке. Марсили даже не получил бы лицензии для выступления в Великобритании.

Вас удивило это предназначение для Дениса?

Штаб-квартира EBU находится в Риме. Генеральным секретарем является итальянка Энцо Джакапони, которой скоро исполнится 90 лет. И обязательным претендентом назначают итальянского боксера, которому почти 50 лет. И промоутер этого итальянского боксера тоже, конечно, итальянец, который много лет дружит с генсеком Джакапони. Но главная причина отказа от поединка — это отсутствие спортивной интриги и коммерческой привлекательности боя. .ru/wp-content/uploads/box/222ac6b3b7687196acb74da9f8c357cba5.jpg» />

Беренчик может драться в андеркарте поединка Усика?

Рассматриваем этот вариант. Не забывайте, что у Беринчика есть еще один промоутер. — наш партнер из Квинсбери — Уоррен, который имеет те же обязательства по организации следующего поединка Дениса.

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Ярослав Харцыз находится в состоянии подготовки к Европейским играм, где будет разыгрываться лицензия на Олимпиаду в Париже. Сейчас он готовится к Европейским играм в составе сборной Украины. Основная цель – завоевание именной лицензии. Далее Ярослав сможет больше внимания уделять профессиональному боксу. Думаю, в этом году он проведет еще несколько поединков.

Относительно Дмитрия Митрофанова — очень хорошо, что он прибыл в тренировочный лагерь Усика, провел сбор и поединок. Сейчас рассматриваем возможность участия Дмитрия в андеркарте боя Усик — Дюбуа.

Еще один представитель К2 Чеботарь участвовал в любительском чемпионате мира, где представлял сборную Молдовы. Стало понятно, что любительский бокс не для Чеботаря. Вижу ли перспективу в нем? Да, иначе наше сотрудничество уже завершилось бы.

Анастасия Большакова, Максим Розенко, Чемпион

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