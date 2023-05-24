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Гирн: Не верю, что Хейни подписал новый контракт с Top Rank
Эдди Гирн прокомментировал слухи о новом контракте абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни из Top Rank. Сегодня 21:46 200 0 #Едди #Девин Хейни Источник — tribuna.com.
Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни не мог подписать новый контракт с Top Rank.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«Я не верю, что Дэвин подписал новый контракт с Top Rank, он очень дорогой боксер, и всегда таким был, в прошлом его гонорары не всегда отражали его коммерческую ценность, но сейчас он зарабатывает столько, сколько действительно заслуживает.
Если бы мы начали с ним сейчас сотрудничать, то пришли бы к нему с идеей боя против Реджиса Прогрейса.
В случае с Golden Boy это Райан Гарсия, у Top Rank есть Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес или Джош Тейлор, в PBC – Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро», — сказал Гирн.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.