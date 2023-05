Хейни: Арум, старая задница, проспал весь бой с Ломаченко

Хейни прокомментировал на слова Боба Арума, который поддержал Василия Ломаченко 557

Источник .

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) отреагировал на слова Боба Арума, который сказал Василию Ломаченко (17-3, 11 КО) «извини, ты легко выиграл этот бой» .

Об этом американец написал в Твиттере.

Bob old ass was sleep all fight.. ; Devin Haney (@Realdevinhaney) May 23, 2023