Бокс
Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но… 8-4 в пользу Хэйни
Бывший боксер встал на защиту судейского решения Вчера 20:24 330 0 Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — isport.ua.
Девин Хейни честно победил Василия Ломаченко в титульном бою.
Об этом заявил бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем.
«Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но… 8-4 в пользу Хейни.Я тщательно пересмотрел бой.Для этого мне понадобилось два часа.Девин Гейни сделал свое дело.Он придерживался своего плана на бой все 12 раундов против одного из самых выдающихся подвижных и неортодоксальных бойцов, которых мы когда-либо видели.
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У Ломы были свои моменты, но этого недостаточно. Посмотрите бой беспристрастно, без эмоций. В конце концов, это было благословением — увидеть эти ходы, как в быстрых шахматах», — написал Каннингем в соцсетях.
Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.
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