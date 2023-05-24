Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но… 8-4 в пользу Хэйни

Бывший боксер встал на защиту судейского решения 330 Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — isport.ua.

Девин Хейни честно победил Василия Ломаченко в титульном бою.

Об этом заявил бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем.

«Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но… 8-4 в пользу Хейни.Я тщательно пересмотрел бой.Для этого мне понадобилось два часа.Девин Гейни сделал свое дело.Он придерживался своего плана на бой все 12 раундов против одного из самых выдающихся подвижных и неортодоксальных бойцов, которых мы когда-либо видели.

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У Ломы были свои моменты, но этого недостаточно. Посмотрите бой беспристрастно, без эмоций. В конце концов, это было благословением — увидеть эти ходы, как в быстрых шахматах», — написал Каннингем в соцсетях.