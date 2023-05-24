Климас написал письма с просьбой сделать Ломаченко обязательным претендентом

632 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228384f6b3c0981bdde8d9f4ef76d561be.jpg" /> #Климас, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), написал письма WBA, WBC, WBO и IBF с просьбой сделать своего подопечного обязательным претендентом после поражения в поединке с абсолютным чемпионом. в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО). Соответствующий пост он написал в Твиттере.

«В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиона в легком весе Дэвина Хейни в Лас-Вегасе Болельщики на арене MGM и мир бокса отреагировали, осудив то, что они считают нечестным и несправедливым решением, которое лишило Лома его законной победы и его жизненной цели стать абсолютным чемпионом мира.

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Поскольку команда Ломы готовит апелляцию на решения, и в свете очень противоречивого результата поединка, от имени Василия Ломаченко я прошу, чтобы IBF сделала Лома номером 1 в рейтинге и признала его обязательным претендентом на титул в легком весе. Лома был лишен победы на ринге в субботу, и он заслуживает возможности стать №1 и получить еще один шанс как можно скорее реализовать свои цели. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы или вы хотите обсудить», — написал Климас.

Letter send to @IBFUSBAboxing pic.twitter.com/b4IMZmXUi1 – Egis Klimas (@KlimasBoxing) May 24, 2023

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