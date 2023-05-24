Бокс
Ломаченко: С благодарностью и радостью принимаем любой результат
Боксер с украинским паспортом прокомментировал поражение от Хейни Вчера 09:18 571 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) прокомментировал поражение от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).
Соответствующий пост боксер с украинским паспортом опубликовал в Инстаграмме.
«Благодарю Бога за все. И за победы, и за поражения. Только Господь знает, что лучше для нас в тот или иной момент. Поэтому с благодарностью и радостью принимаем любой результат. Мир всем», — сказал Ломаченко. .jpg» />
Раньше Хейни победил Ломаченко одногласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.
Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!Источник: champion.com.ua