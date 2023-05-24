Ломаченко: С благодарностью и радостью принимаем любой результат

Боксер с украинским паспортом прокомментировал поражение от Хейни 571 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) прокомментировал поражение от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Соответствующий пост боксер с украинским паспортом опубликовал в Инстаграмме.

«Благодарю Бога за все. И за победы, и за поражения. Только Господь знает, что лучше для нас в тот или иной момент. Поэтому с благодарностью и радостью принимаем любой результат. Мир всем», — сказал Ломаченко. .jpg» />

Раньше Хейни победил Ломаченко одногласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!