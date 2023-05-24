Лопес отреагировал на поражение Ломаченко от Хэйни

2016 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2252d26edef6e0be1fd5efa9fa408194ae.jpg" /> Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес, #Девин Хейни

= Источник – Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес никогда не был расистом.

Об этом заявил сам боксер .

Американец накануне титульного поединка Ломаченко — Хейни заявил, что телеканал ESPN в симпатии к темнокожим бойцам. После боя эксперты канала единогласно попытались оправдать победу Хэйни.

«Но Теофимо — расист. Никогда такого не было! Я просто знаю свое дело. Не благодарите, что предупредил на несколько недель вперед», — написал Лопес в соцсети. jpg» />

Раньше Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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