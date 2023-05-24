Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу Онищенко

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Мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко погиб 15 мая под Бахмутом.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Ему было 30 лет. Онищенко был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем Кубка Карпат, Кубка Кужельного, Кубка Арсенова, членом сборной Украины по боксу.

Прощание с героем состоится сегодня, 24 апреля.

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