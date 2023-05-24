Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 10 медалей на Кубке мира-2023

На Кубке мира в Турции сборная Украины показала мощный результат 237

Источник — Чемпион

Сборная Украины на Кубке мира получила 10 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Об этом сообщает Федерация кикбоксинга Украины.

Павел Замятин выиграл полный комплект наград («золото», «серебро» и «бронзу»). Также победителями стали Тимур Бриков, Артем Мельник, Матвей Куявец и Андрей Михайленко.

Иван Ткаченко и Александр Дрозд стали серебряными призерами.

Матфей Куявец завоевал бронзовую медаль.

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