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Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 10 медалей на Кубке мира-2023
На Кубке мира в Турции сборная Украины показала мощный результат Сегодня 20:25 237 0
Источник — Чемпион
Сборная Украины на Кубке мира получила 10 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Об этом сообщает Федерация кикбоксинга Украины.
Павел Замятин выиграл полный комплект наград («золото», «серебро» и «бронзу»). Также победителями стали Тимур Бриков, Артем Мельник, Матвей Куявец и Андрей Михайленко.
Иван Ткаченко и Александр Дрозд стали серебряными призерами.
Матфей Куявец завоевал бронзовую медаль.
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