Бокс
Бой Ломаченко – Хейни собрал 150 тысяч PPV в США
Это число включает потоковые продажи через ESPN+, а также традиционные кабельные и спутниковые сервисы Сегодня 15:41 507 0
Источник: champion.com.ua
Это число включает потоковые продажи через ESPN+, а также традиционные кабельные и спутниковые сервисы Сегодня 15:41 507 0
Сегодня 14:40 118 0< img Фото: Getty Images Источник - Чемпион. Чемпион мира WBC...
Поединок может состояться этим летом в Австралии Сегодня 12:41 243 0 Фото: Getty Images...
Хейни прокомментировал слова менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, который обратился в боксерские организации с...
Эдди Гирн прокомментировал слухи о новом контракте абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни...