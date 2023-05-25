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Бокс

Бой Ломаченко – Хейни собрал 150 тысяч PPV в США

Это число включает потоковые продажи через ESPN+, а также традиционные кабельные и спутниковые сервисы Сегодня 15:41 507 0

Источник: champion.com.ua

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