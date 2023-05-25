Источник — Ringpolska.pl. Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести следующий бой в августе. Об этом сообщил исполнительный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит. > Вероятно, следующим соперником Джошуа может […]" /> Источник — Ringpolska.pl. Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести следующий бой в августе. Об этом сообщил исполнительный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит. > Вероятно, следующим соперником Джошуа может […]"> Джошуа может провести следующий бой в августе
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Джошуа может провести следующий бой в августе

Эксчемпион мира может встретиться с Диллианом Уайтом Сегодня 13:40 322 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт < "article__source"> Источник — Ringpolska.pl.

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести следующий бой в августе.

Об этом сообщил исполнительный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит.

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Вероятно, следующим соперником Джошуа может стать Диллиан Уайт, которого он победил нокаутом в 2015 году.

Последний бой Энтони провел 1 апреля, тогда он победил Джермейна Франклина.

Раньше&nbsp ;Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер — Джошуа.

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Источник: champion.com.ua

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