Джошуа может провести следующий бой в августе

Эксчемпион мира может встретиться с Диллианом Уайтом 322 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт < "article__source"> Источник — Ringpolska.pl.

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести следующий бой в августе.

Об этом сообщил исполнительный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит.

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Вероятно, следующим соперником Джошуа может стать Диллиан Уайт, которого он победил нокаутом в 2015 году.

Последний бой Энтони провел 1 апреля, тогда он победил Джермейна Франклина.

Раньше ;Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер — Джошуа.

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