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Бокс

Фьюри может провести бой против бойца крузервейта Опетаи

Поединок может состояться этим летом в Австралии Сегодня 12:41 243 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри

Источник: champion.com.ua

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