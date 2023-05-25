Бокс
Фьюри может провести бой против бойца крузервейта Опетаи
Поединок может состояться этим летом в Австралии Сегодня 12:41 243 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри
Источник: champion.com.ua
Поединок может состояться этим летом в Австралии Сегодня 12:41 243 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри
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