Бокс
Хейни: Ломаченко — блядский неудачник
Хейни прокомментировал слова менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, который обратился в боксерские организации с просьбой сделать украинца обязательным претендентом на титулы. Вчера 20:09 519 0 Актуально: Хейни: Арум, старая задница, проспал весь бой с Ломаченко
«Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачник по боксу , а затем оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать.
Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу», — написал Хейни.
Раньше Климас написал письма с просьбой сделать Ломаченко обязательным претендентом.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-115 113.