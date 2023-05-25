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Бокс

Хейни: Ломаченко — блядский неудачник

Хейни прокомментировал слова менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, который обратился в боксерские организации с просьбой сделать украинца обязательным претендентом на титулы. Вчера 20:09 519 0 Актуально: Хейни: Арум, старая задница, проспал весь бой с Ломаченко

«Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачник по боксу , а затем оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать.

Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу», — написал Хейни.

Раньше Климас написал письма с просьбой сделать Ломаченко обязательным претендентом.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-115 113.

Источник: champion.com.ua

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