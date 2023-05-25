Хейни: Ломаченко — блядский неудачник

Хейни прокомментировал слова менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, который обратился в боксерские организации с просьбой сделать украинца обязательным претендентом на титулы. 519 Актуально: Хейни: Арум, старая задница, проспал весь бой с Ломаченко

«Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачник по боксу , а затем оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать.

Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу», — написал Хейни.