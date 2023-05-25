Хейни обошел Ломаченко в рейтинге Р4Р

The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. 197

Источник – ringtv.com.

Украинец Василий Ломаченко после поражения в чемпионском бою с Девином Хейни опустился с седьмой позиции на десятую в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Лидером рейтинга является чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. На второй позиции идет Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.

Наоя Иноуэ

Теренс Кроуфорд

Эррол Спенс

Сауль Альварес

Дмитрий Бивол

Джош Тейлор

Девин Хейни

Джервонта Дэвис

Василий Ломаченко

Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США .