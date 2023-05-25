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Бокс

Хейни обошел Ломаченко в рейтинге Р4Р

The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Сегодня 21:52 197 0

Источник – ringtv.com.

Украинец Василий Ломаченко после поражения в чемпионском бою с Девином Хейни опустился с седьмой позиции на десятую в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Лидером рейтинга является чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. На второй позиции идет Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.

  • Наоя Иноуэ
  • Теренс Кроуфорд
  • Эррол Спенс
  • Сауль Альварес
  • Дмитрий Бивол
  • Джош Тейлор
  • Девин Хейни
  • Джервонта Дэвис
  • Василий Ломаченко

    • Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США .

    Источник: champion.com.ua

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