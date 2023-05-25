Бокс
Хейни обошел Ломаченко в рейтинге Р4Р
The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Сегодня 21:52 197 0
Источник – ringtv.com.
Украинец Василий Ломаченко после поражения в чемпионском бою с Девином Хейни опустился с седьмой позиции на десятую в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.
Лидером рейтинга является чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. На второй позиции идет Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.
Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США .