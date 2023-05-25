Бокс
К2 Promotions Ukraine выиграли торги на организацию боя Усик – Дюбуа
Бой состоится в Польше Сегодня 19:52 224 0< /span> #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги по бою чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).< /p>
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк в Instagram.
«Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа», — написал Красюк.
Бой между Усиком и Дюбуа был назначен еще 12 декабря, но WBA дала украинцу время для переговоров об объединительном бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри, но его не удалось согласовать. из-за разногласий между командами. После этого команда украинца решила боксировать с Дюбуа.
Конечный срок для переговоров истек 2 мая, поэтому организация отправила бой на промоутерские торги.
Ранее промоутер Усика рассказал о рыночной стоимости следующего боя украинца.