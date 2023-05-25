Бокс
Маккин один из фаворитов на бой с Фьюри
Сегодня 14:40 118 0< img Фото: Getty Images Источник - Чемпион.
Чемпион мира WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) подтвердил проведение переговоров с австралийцем Демси Маккином (22-0, 14 KO).
Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.
«Маккин входит в десятку лучших сверхтяжеловесов и, безусловно, один из фаворитов. Если бой с Александром Усиком состоится, это будет отличная подготовка, потому что он тоже левша» , — сказал Фюри.
‼️ Tyson Fury has now confirmed that Demsey McKean is a » frontrunner» для его потенциального next fight in Australia: «McKean's является верхней точкой и определенно одной из frontrunners. pic.twitter.com/IgoyHPemdH
— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 25, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!