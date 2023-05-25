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Бокс

Маккин один из фаворитов на бой с Фьюри

Сегодня 14:40 118 0< img Фото: Getty Images Источник - Чемпион.

Чемпион мира WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) подтвердил проведение переговоров с австралийцем Демси Маккином (22-0, 14 KO).

Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

«Маккин входит в десятку лучших сверхтяжеловесов и, безусловно, один из фаворитов. Если бой с Александром Усиком состоится, это будет отличная подготовка, потому что он тоже левша» , — сказал Фюри.

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Источник: champion.com.ua

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