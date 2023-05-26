Фьюри: Вырублю Усика за 6 раундов

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 938 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) уверен в победе над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).< /p>

Об этом рассказал сам британский боксер в интервью FightHype.com.

«Я ударю Усика по лицу в любой момент. Он мелкий, гребаный цыкун. Он не подпишет контракт, поскольку знает, что получит большими кулаками по лицу.

Я хотел бы, чтобы он подписал контракт и перестал быть маленьким сцикуном.Это легкое сражение для меня.Я вырублю его за 6 раундов, и он это знает, потому и бегает от меня», — сказал Фюри.