Бокс
Гирн: Был рад увидеть победу
Эдди Гирн прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 19:54 192 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн оценил результат поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO).
Об этом рассказал сам промоутер в интервью YouTube-канала Boxing News. или Top Rank не позволила ему с ним сразиться. Он уехал в Австралию и дважды избил Камбососа, победил Ломаченко. Как бы вы ни смотрели, это близкий бой. Сражались два элитных легковеса, и я был рад увидеть победу Дэвина», – сказал Гирн.
Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США.
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