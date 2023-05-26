Гирн: Был рад увидеть победу

Эдди Гирн прокомментировал бой Хейни — Ломаченко 192 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн оценил результат поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO).

Об этом рассказал сам промоутер в интервью YouTube-канала Boxing News. или Top Rank не позволила ему с ним сразиться. Он уехал в Австралию и дважды избил Камбососа, победил Ломаченко. Как бы вы ни смотрели, это близкий бой. Сражались два элитных легковеса, и я был рад увидеть победу Дэвина», – сказал Гирн.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США.

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