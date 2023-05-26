Канело: Готов побить Конора одной рукой

45 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/222df8b554fa787361548e9a6e62107484.jpg" /> Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес2 (59 , 39 КО) отреагировал на вызов бывшего чемпиона UFC Конора Мак-Грегора.

Об этом мексиканец рассказал порталу Little Giant Boxing.

«Я не видел, что он наговорил о меня, я сейчас не имею соцсетей в мобильном телефоне. Я готов побить его одной рукой. Одной рукой», – сказал Альварес.

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