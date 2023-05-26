Ломаченко сохранил первое место в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет стал учитывать последний спорный поединок украинского боксера. 529 Фото — gettyimages #Василь Ловин

Источник – wbcboxing.com.

WBC опубликовала обновленный рейтинг бойцов в легком весе.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона Девина Хейни остался на первом месте.

Напомним , в последнем своем бою боксер проиграл единогласным решением судей Дэвину Хейни, а это значит — украинец должен был потерять первую строчку в списке. Впрочем во Всемирном боксерском совете вероятно учли спорный результат поединка с американцем и не стали понижать Ломаченко в рейтинге. /p>

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