Лопес-старший: Хейни ни в коем случае не победил Ломаченко

Теофимо Лопес-старший прокомментировал бой Хейни — Ломаченко 2827 #Василий Ломаченко, #Лопес-старший, #Лопес-старший, Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не проиграл абсолютному чемпиону в легком весе Дэвину Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал Теофимо Лопес- старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО).

«Хэйни ни за что не выиграл этот бой. Все это знают. Как и Теофимо, я говорил о темнокожих бойцах.Я затронул этот вопрос.Случилось, что есть люди, которым я сейчас не нравлюсь.Дэвин ни в коем случае не победил.Он не выиграл.И мне плевать, что говорят другие.

Актально: Хейни обошел Ломаченко в рейтинге Р4Р

Мое мнение не изменится.Этот засранец не выиграл. его папа знает: вы слышали, что он говорил: «Давай, Дэвин, ты должен биться упорнее. Что ты делаешь?» Его отец знал, что он проиграет. В их углу вообще не было положительного дерьма. Все было отрицательным. Они знали, что он проиграет», — сказал Лопес-старший.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни собрал 150 тысяч PPV в США.