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Бокс

Фьюри: Усик скрылся от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий

Британец обвинил Усика в том, что бой сорвался Сегодня 11:47 394 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) обвинил чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) в том, что он избежал боя с ним.

Об этом он написал в Инстаграмме.

«Усик — с***а, я вам уже говорил это. Он сбежал от 29 апреля, выдумав миллион оправданий», — написал Фюри. >

Раньше промоутер Усика рассказал о рыночной стоимости следующего боя украинца

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Источник: champion.com.ua

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