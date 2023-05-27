Фьюри: Усик скрылся от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий

Британец обвинил Усика в том, что бой сорвался 394 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) обвинил чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) в том, что он избежал боя с ним.

Об этом он написал в Инстаграмме.