Спенс: Я заберу то, что принадлежит Кроуфорду

Эррол Спенс рассказал о предстоящем бое с Теренсом Кроуфордом 330 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд < Источник - Boxing Scene.

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) намерен победить чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

О это Спенс рассказал порталу BoxingScene.

«Большие вещи требуют времени. Я имею в виду, что мы вели переговоры, но теперь мы здесь. Итак, все это осталось в прошлом. Это настоящее. Мы здесь. , мы сражаемся друг с другом.Пусть победит сильнее.Я чувствую, что это лучший бой в полусреднем весе за последние, пожалуй, 40 лет.Это бой десятилетия, лучший против лучшего.

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Я человек слова.Люди думали, что я поднимусь в первый средний вес.Но, как я и говорил Кроуфорд, когда мы пересеклись в Оклахоме, я достану эти пояса и заберу то, что принадлежит ему. И вот сейчас мы здесь», — сказал Спенс.

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