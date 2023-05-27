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Спенс: Я заберу то, что принадлежит Кроуфорду
Эррол Спенс рассказал о предстоящем бое с Теренсом Кроуфордом Сегодня 10:33 330 0 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд < Источник - Boxing Scene.
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) намерен победить чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).
О это Спенс рассказал порталу BoxingScene.
«Большие вещи требуют времени. Я имею в виду, что мы вели переговоры, но теперь мы здесь. Итак, все это осталось в прошлом. Это настоящее. Мы здесь. , мы сражаемся друг с другом.Пусть победит сильнее.Я чувствую, что это лучший бой в полусреднем весе за последние, пожалуй, 40 лет.Это бой десятилетия, лучший против лучшего.
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Я человек слова.Люди думали, что я поднимусь в первый средний вес.Но, как я и говорил Кроуфорд, когда мы пересеклись в Оклахоме, я достану эти пояса и заберу то, что принадлежит ему. И вот сейчас мы здесь», — сказал Спенс.
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