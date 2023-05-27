Ворд: Хейни нужно дать реванш Ломаченко

Эксчемпион мира прокомментировал бой Ломаченко — Хейни 629 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) заслужил реванш с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Андре Ворд.

«Не секрет, что Дэвину очень тяжело делать нужный вес. На его месте я все же сделал бы это. Сделал бы по одной причине, потому что я тот, кто выбирает самые сложные вызовы.Не по мнению обозревателей или экспертов.А для себя, для своего эго.Думаю, Хейни нужно дать реванш Ломаченко.

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Если честно, именно этот бой — то, что нужно сейчас Дэвину — и для наследства, и с финансовой точки зрения. у него есть более крутые варианты», — сказал Уорд.

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