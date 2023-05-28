Бокс
Биллем-Смит завоевал титул WBO в первом тяжелом весе
Бой прошел всю дистанцию Сегодня 12:16 295 0< /span> Источник: — Чемпион.
Британский боксер первого тяжелого веса Крис Биллем-Смит (18-1, 12 КО) победил своего соотечественника Лоуренса Околи (19-1, 14 КО) в бою за титул WBO в первом тяжелом весе.
>
Бой прошел всю дистанцию, Биллем-Симт одержал победу решением судей: 112-112, 116-107 и 115-108.
— BOXXER (@boxxer) May 27, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /p>