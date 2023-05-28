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Бокс

Биллем-Смит завоевал титул WBO в первом тяжелом весе

Бой прошел всю дистанцию Сегодня 12:16 295 0< /span> Источник: — Чемпион.

Британский боксер первого тяжелого веса Крис Биллем-Смит (18-1, 12 КО) победил своего соотечественника Лоуренса Околи (19-1, 14 КО) в бою за титул WBO в первом тяжелом весе.

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Бой прошел всю дистанцию, Биллем-Симт одержал победу решением судей: 112-112, 116-107 и 115-108.

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Источник: champion.com.ua

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