Биллем-Смит завоевал титул WBO в первом тяжелом весе

Бой прошел всю дистанцию 295

Британский боксер первого тяжелого веса Крис Биллем-Смит (18-1, 12 КО) победил своего соотечественника Лоуренса Околи (19-1, 14 КО) в бою за титул WBO в первом тяжелом весе.

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Бой прошел всю дистанцию, Биллем-Симт одержал победу решением судей: 112-112, 116-107 и 115-108.

— BOXXER (@boxxer) May 27, 2023

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