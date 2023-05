Из угла Конлана выбросили белое полотенце в 5-м раунде 396 #Луис Лопес

VENADOOOOOO LOPEZ 🇲🇽

CALL HIM THE ROAD WARRIOR. HE DID IT AGAIN. pic.twitter.com/tv9tt3OvgC

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 27, 2023

Напомним, Вуд победил Лару и получил титул WBA в полулегком весе.

>

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!